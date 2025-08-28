Sinan Burhan: Meral Akşener, Mansur Yavaş'a, 'Aday ol' dedi

Başak Şengül’ün sunduğu Doğru Yorum programına katılan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki adaylık sürecine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"KILIÇDAROĞLU ANKETLERDE ÇIKMIYOR, O YÜZDEN MASADAN KALKTIM"

2-6 Mart sürecinde anketlerde "Meral Akşener, Kemal Bey'in kazanamayacağını ifade ediyor" diyerek sözlerine başlayan Burhan şöyle dedi:

"Hatta diğer muhalefet partilerinin bileşenleri de Kemal Bey'e kazanamayacak diyor. Ve bir toplantı yapılıyor. Sayın Akşener, Kemal Bey'in adaylığını doğru bulmuyor ve masadan kalkıyor. Daha sonra Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Pazar akşamı Sayın Meral Akşener'den bir görüşme talep ediyorlar. Sayın Akşener görüşmeyi kabul ediyor ve Sayın Akşener evinde bir görüşme yapılıyor. Saat gece 2 ya da 3 civarlarında. Sayın Meral Akşener diyor ki ben masada niye kalktım? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu anketlerde çıkmıyor. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Dolayısıyla da kendilerine diyor ki Mansur Bey sen çıkıyorsun, Ekrem Bey sen çıkıyorsun. O yüzden Kemal Bey'in aday olması doğru değil. Ben o yüzden masadan kalktım diyor"