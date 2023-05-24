Sinan Oğan'dan Nagihan Alçı'ya: Cumhur İttifakı'yla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk Nagihan Alçı'nın "2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Oğan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler" sözlerine Sinan Oğan'dan cevap geldi.

Türkiye ikinci tura giderken Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Sinan Oğan'ın Erdoğan'dan yana tavır alması ise bazı muhalif kesimi rahatsız etti ve Oğan'a saldırılar başladı.

Bugün ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

ATA İttifakı'nın dağılması ve safların değişmesinin ardından, Gazeteci Nagihan Alçı'dan bir yorum geldi.

Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı;

"Bilinçli rol paylaşımı"

"2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Oğan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Oğan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, yüzde 95 insanı kilitliyorlar."

Sinan Oğan'dan cevap geldi

Nagihan Alçı'nın sözleri sonrası Sinan Oğan, sessizliğini bozdu. Alçı'nın tweet'ini altıntılayan Oğan,

"Nagehan hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakı'yla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk.

Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi. Uzun lafın kısası; Plana sadık kal!." ifadelerine yer verdi.