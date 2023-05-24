Ali Babacan'dan protokol açıklaması: İkisi arasında niyet açısından fark yok Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol hakkında konuşan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, "Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok" dedi.

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Türkiye'de milyonlarca seçmen, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gidecek.

14 Mayıs'taki seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak yüzde 5'i üzerinde oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştı.

Bugün ise Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Siyaset hareketlendi

İki ismin bu kararının ardından siyaset gündemi oldukça hareketlendi.

Özdağ’ın yaptığı basın açıklamasından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

"İçişleri Bakanı olarak yollayacağım"

Özdağ, CHP Gençlik Kolları’nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyamasını tebrik etti.

Özdağ paylaşımında, ek olarak "İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." ifadelerini kullandı.

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Muhalefet karıştı

Yayınlanan protokol ve bakanlık söylemlerinin ardından muhalefet cephesi karıştı.

HDP'yi kayyum, küçük ortakları bakanlık korkusu sardı

HDP kayyum uygulamalarına devam edilecek maddesi sonrası olağan üstü toplantı kararı alırken, ittifakın küçük ortakları ise bakanlık dağılımından dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirmeyi sürdürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Protokolün nihai halini basına açıklandığı an gördüm"

Karar Tv'ye açıklamalarda bulunan Ali Babacan, "Protokolün nihai halini basına açıklandığı an gördüm." dedi.

"Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok." diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir görüşme yapıldı ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile ben görüştüm. Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik. Bizim için önemli olan Ortak Politikalar Metni'dir. Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum. Son 24 saatte yapılan son müzakerelerde bizim Ortak Politikalar Metni ile çelişki içine girmesin diye özel çalışmalar yapıldı.

"Nihai karar, seçmenimizin olacak"

"Nihai karar, seçmenimizin olacak." diyen Babacan şöyle konuştu: