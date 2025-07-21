Sıradışı güvenlik önlemi: Deodorant musluğa zincirlendi

Marketlerde sıkça rastladığımız alarmlı ve kilitli ürünler, güvenlik sebebiyle kullanılıyor.

Vatandaşlara bu durum bile garip gelirken, bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada gündem olan bir görüntü, görenleri şaşkına çevirdi.

Bir alışveriş merkezinde çekildiği iddia edilen karede, müşterilerin kullanımına sunulan deodorantın çalınmasını önlemek amacıyla musluğa zincirlendiği görüldü.

Görüntü kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, birçok kişi "pes artık", "bu kadarı da fazla" ve "deodoranta bile zincir takmak zorunda kalmışlar" gibi yorumlarda bulundu.

Henüz hangi şehirde çekildiği netlik kazanmayan görüntü, sosyal medyaya damga vurdu.