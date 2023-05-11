Sırrı Sakık: Tutuklu HDP'lilerin hepsi özgürleşecek

İHA

14 Mayıs'a tüm hızıyla hazırlanan parti ve milletvekili adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için söz verdiği HDP, Ağrı'da miting yaptı.

Dörtyol kavşağında düzenlenen mitinginde konuşan Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık, genel af ile terörden tutuklu olanlara özgürlük getireceğini söyledi.

Mitingde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Sakık, şunları söyledi:

Biz önünüzdeki dönem 4 milletvekili ile geliyoruz. Biz burada 7 ilçeyi ve il belediyesini alacağız. Biz genel af istiyoruz. Selahattin Demirtaş özgürleşecek, Gülten Kışanak özgürleşecek, Ayla Akat Ata özgürleşecek, Figen Yüksekdağ özgürleşecek.