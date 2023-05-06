HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim istekleri
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Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan seçime 8 gün kaldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 seçimdir kaybettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmek için birçok partiye sözler verdi.

Altılı masayı oluşturan partilere verilen bakanlık ve vekillik sözleri Kandil'in partisi HDP'ye verilenlerin yanında çok ufak kaldı.

Aydınlık'ın haberine göre; HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı ocak ayında basına kapalı yapılan Hakların Demokratik Kongresi'nde alındı.

Bu tarihten itibaren başta dağ kadrosu olmak üzere tüm isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verdi.

Herkesin aklındaki sorunun da cevabı belli oldu. Peki bu destek karşılığında ne alacaktı!

İşte terör örgütünün isteğiyle Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği maddeler;

İstanbul'da kanton bölge

1- Türkiye’de güçlü olunan bölgelerde özerklik ilan edilecek. Suriye'nin kuzeyinde federasyon, Doğu ve Güneydoğu illerinde özyönetim, İstanbul'da da Esenyurt, Kanarya ve Esentepe'de kanton ilan edilecek.

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri

HDP'liler bakan yapılacak

2- HDP kontenjanından 1 veya 2 kişi bakan yapılacak. Tepki çekmemek için bu isimler daha az bilinen HDP’liler arasından seçilecek.

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri

Tutuklu HDP'liler serbest bırakılacak

3- Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven gibi isimler yeniden yargılanacak ve serbest kalmaları sağlanacak.

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri
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