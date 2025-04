Sırrı Süreyya Önder'in doktoru konuştu, tüm süreci anlattı

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

Sık sık bazı rahatsızlıklarla mücadele ettiğini söyleyen Önder, 12 saat süren yüksek riskli bir ameliyat geçirdi.

Bu ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder, henüz uyanmadı.

Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Dr. Ertan Sağbaş, uygulanan tedavi ve gelinen aşamaya dair detaylı açıklamalarda bulundu.

Tedavi süreci boyunca yaşananları anlatan Sağbaş, “Şu hale gelmesi büyük mucize. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var.” dedi.

Önder’e günlerdir uyutucu ilaç verilmediğini ancak buna karşın uyanmadığını da söyleyen Sağbaş, “Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. (Beyin) Oksijensiz de kalmış olabilir. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor.” ifadelerini kullandı.

"HASTANIN KİM OLDUĞUNA DAİR BİLGİM YOKTU"

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Mehmet Aslan ve Melik Çelik’e konuşan Sağbaş'ın sürece dair anlattıkları şöyle:

Hemen ilk andan itibaren antiödem tedavisine başladık. Beynin ödemlendiğini tahmin ediyorduk. Bu durum kalp masajıyla resüsitasyon yapılan hastalardaki en büyük problemlerden biridir bu. Nörolog arkadaşlarımızın da önerisiyle ilk andan itibaren antiödem tedaviye başladık. Şimdi de devam ettiriyoruz. Bu tomografideki durumu görünce doğru yolda olduğumuzu gördük. Çünkü çok yoğun ödem var. Artı vücuttan sıvı çekiyoruz. Böylece ödemi azaltmaya çalışıyoruz. Sıvı çekerek artı damar içi onkotik basınç dediğimiz durumu artırıp damar içerisindeki protein yoğunluğunu daha fazla hale getirerek dokulardan ve beyinden sıvı çekmeye çalışıyoruz. Yani ilaç tedavisi ve antiödem tedavisine devam ediyoruz. Beklentimiz ödemin bir an önce giderilmesidir ve şu anda azaldı diyebiliriz. Alttan ne çıkacak ve nasıl bir şey çıkacak onu görmeyi bekleyeceğiz.

UYGULANAN TEDAVİYE DAİR

NE ZAMAN UYANDIRILACAK

Şu an uyutucu hiçbir hiçbir ilaç almıyor. Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz.



Bu resüsüstasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor.



Aslında şanslı çünkü şu hale gelmesi büyük mucizedir. Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var.