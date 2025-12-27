Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Hatay'da yapımı ve restorasyonu tamamlanan eserleri inceledi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Depremde ağır hasar alan Hatay’da yeniden inşanın simge noktalarından Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sahne alırken, afet konutlarının inşa sürecini anlatan bir video da izletildi.

"SÖZLERİMİZİ TUTMANIN HUZURUYLA MİLLETİMİZİN HUZURUNDAYIZ"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibarıyla toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım, eser ve hizmetin toplu açılışının yapıldığını açıkladı.

Konuşmasında verilen sözlerin tutulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte bugün, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru ve kıvancıyla milletimizin huzurundayız. Bunun için Cenab-ı Allah’a binlerce kez hamdediyorum” ifadelerini kullandı.

HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AFAD Başkanlığına canlı bağlantı yaparak AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’a kura çekiminin başlatılması talimatını verdi.

Noter huzurunda başlatılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Erdoğan ayrıca Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’ya yapılan canlı bağlantılarda, ilgili valilere hak sahiplerine konut anahtarlarının teslim edilmesi talimatını verdi.

Hatay’da da hak sahiplerine anahtarlarını bizzat teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un duasının ardından tamamlanan yatırımların toplu açılış kurdelesini kesti.

İKİ LİDER ESERLERİ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde Meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve beraberindeki heyet eşlik etti. Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, daha sonra Hatay’da yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

DEPREMZEDE AİLEYE EV ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.