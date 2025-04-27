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DHA

Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren riskli bir ameliyat geçirdi.

Kalp krizi geçiren ve 12 gündür de yoğun bakımda olan Önder'in tedavisi devam ediyor.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

AİLESİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Sırrı Süraya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temenilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirmişti.

Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırılmıştı.