Şişli'deki kesik baş cinayetinde Khokimova'nın son anları ortaya çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan kan donduran cinayette yeni gelişme...

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken cesedin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Khokimova'nın, Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı.

Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin cinayeti işlediği, G.A.K.'nin ise yardım ettiği belirlendi.

Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

işli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken, ardından Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.