Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Öküz soğuğu tarihleri

Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Öküz soğuğu tarihleri

Boğanın 6 günü soğukları olarak da bilinen Sitte-i Sevr, bir fırtına çeşididir. Peki, Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? İşte, öküz soğuğu tarihleri...

Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşlar, boğanın 6 günü olarak da bilinen Sitte-i Sevir soğukları hakkında araştırmalar yapıyor.

Arama motorları üzerinden 'Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? İşte, öküz soğuğu tarihleri...

SİTTE-İ SEVR NE DEMEK?

Sitte-i Sevir, Nisan ayında yaşanan soğuk günler için verilen bir isimdir. Genellikle altı gün sürmesi nedeniyle ''Boğanın 6 günü'' olarak da anılan Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da bilinmektedir.

Halk takvimine göre, Güneş'in sevr burcunda yani boğa burcunda olduğu Nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılmaktadır.

SİTTE-İ SEVR SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAR? ÖKÜZ SOĞUĞU TARİHLERİ

Altı rakamını ifade eden ''sitte'' ile boğa burcu anlamını taşıyan ''sevr/sevir'' sözcüklerinin birleşiminden oluşan Sitte-i Sevr dönemi, 21 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu tarihlerde, rüzgar, fırtına ve hava olayları meydana gelmektedir.

Sitte-i Sevr, eski dönemlerde sıkça kullanılmıştır. Özellikle Anadolu'da yaşayan çiftçiler, ''Sitte-i sevir, her saati bir devir'', denizciler ise ''Sitte-i sevür, kapıyı çevür'' sözleriyle insanları uyarmışlardır.