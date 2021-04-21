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    Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Öküz soğuğu tarihleri

    Boğanın 6 günü soğukları olarak da bilinen Sitte-i Sevr, bir fırtına çeşididir. Peki, Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? İşte, öküz soğuğu tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 10:09
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    Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Öküz soğuğu tarihleri

    Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşlar, boğanın 6 günü olarak da bilinen Sitte-i Sevir soğukları hakkında araştırmalar yapıyor.

    Arama motorları üzerinden 'Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar?' sorularına yanıt aranıyor.

    Peki, Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? İşte, öküz soğuğu tarihleri...

    SİTTE-İ SEVR NE DEMEK?

    Sitte-i Sevir, Nisan ayında yaşanan soğuk günler için verilen bir isimdir. Genellikle altı gün sürmesi nedeniyle ''Boğanın 6 günü'' olarak da anılan Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da bilinmektedir.

    Halk takvimine göre, Güneş'in sevr burcunda yani boğa burcunda olduğu Nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılmaktadır.

    Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Öküz soğuğu tarihleri #1

    SİTTE-İ SEVR SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAR? ÖKÜZ SOĞUĞU TARİHLERİ

    Altı rakamını ifade eden ''sitte'' ile boğa burcu anlamını taşıyan ''sevr/sevir'' sözcüklerinin birleşiminden oluşan Sitte-i Sevr dönemi, 21 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu tarihlerde, rüzgar, fırtına ve hava olayları meydana gelmektedir.

    Sitte-i Sevr, eski dönemlerde sıkça kullanılmıştır. Özellikle Anadolu'da yaşayan çiftçiler, ''Sitte-i sevir, her saati bir devir'', denizciler ise ''Sitte-i sevür, kapıyı çevür'' sözleriyle insanları uyarmışlardır.

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