Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, barajlardaki doluluk oranlarını da etkiledi.
Bu kış çok fazla yağış almayan bölgelerde barajlardaki sular çekildi.
Barajdaki sular çekildi
Kuraklıkla karşı karşıya kalan illerden biri de Sivas oldu.
Hafik ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Pusat-Özen Barajı’nda, kuraklığın etkisiyle sular kısmi olarak çekildi.
Eski yerleşim yerleri ortaya çıktı
Suların çekildiği barajdaki eski yerleşim yerleri ortaya çıktı.
Tarımsal ve içme suyu olarak kullanılan baraj alarm verirken, su üzerinde beliren minare ise bölgeden geçenlerin dikkatini çekti.
Drone ile görüntülendi
Yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle oluşan endişe verici görüntü, drone ile havadan görüntülendi.
"Barajı bu zamana kadar hiç böyle boş görmemiştik"
Baraj yakınlarındaki Dündar köyünde ikamet eden Erencan Topçu, “Dündar köyünde ikamet etmekteyim. Sürekli buraya gelip gidiyorum. Barajı bu zamana kadar hiç böyle boş görmemiştik. Suda bayağı çekilme var. Evler ortaya çıktı, ilginç bir görüntüsü var. Caminin minaresi çok görünmüyordu. Suların çekilmesiyle ortaya çıkmış. Daha da çekileceğini tahmin ediyoruz.” dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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