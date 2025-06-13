Sivas'ta kene kabusu: Can kaybı 7'ye yükseldi

DHA

Kene kabusu devam ediyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında, Belediye Başkanı Adem Uzun ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Kene Vakaları Hakkında Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

2025 yılı içerisinde kene kaynaklı 7 ölümün gerçekleştiğini ifade eden Vali Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

2025 yılı içinde 39 pozitif Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası görülmüş, bu vakalardan ne yazık ki 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Tokat'tan ilimize sevkle gelen bir vatandaşımız da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sonucu pozitif çıkan ve hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

"2025 YILINDA KENE VAKALARINDA AZALIŞ SÖZ KONUSU"

Sivas'ta son 5 yıl içerisinde görülen vaka sayıları hakkında da bilgilendirmede bulunan Vali Şimşek, "2021'de 224 vaka varken, 2022'de bu sayı 210 olarak gerçekleşmiş. 2023'te ise vaka sayısının 83 olduğunu görüyoruz. 2024'teki vaka sayısı da 65 olmuştur. 2025 yılı, bugün itibarıyla 5,5 aylık dönemde ise toplam vaka sayımız 39'dur. Vaka sayılarının ilçelere göre dağılımına baktığımızda ise en çok vakanın Kelkit Vadisi ve kuzey ilçelerimiz ile buralara yakın köylerde olduğunu görüyoruz. Vefat sayıları da buna paralellik göstermektedir." diye konuştu.

Sivas'ta kene kaynaklı ölümlerin tamamının kırsal bölgeler kaynaklı olduğunun altını çizen Vali Şimşek, "Vefat eden vatandaşlarımızın kene tutunum öykülerine baktığımızda, neredeyse tamamının kırsalda meydana geldiğini görüyoruz. Vakaya yakalanan kişilerin genellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıkları görülüyor." dedi.