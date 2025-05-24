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İHA

Sivas’ta artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının ardından belediye, teknoloji destekli bir mücadele başlattı.

Özellikle araçların giremediği bölgelere ulaşmak için 40 litre ilaç kapasiteli dron kullanılarak, 20 bin metrekare alan ilaçlanıyor.

TEKNOLOJİK İLAÇLAMA BAŞLADI

Havaların ısınmasıyla birlikte artan kene popülasyonuna karşı Sivas Belediyesi, klasik ilaçlama yöntemlerine ek olarak dronla ilaçlama yapmaya başladı.

Dron, özellikle dere yatakları, ırmak kenarları, park ve bahçeler gibi araçların ulaşamadığı alanlarda etkili oluyor.

Bu sayede kene, sivrisinek ve diğer zararlı haşerelere karşı daha kapsamlı bir mücadele yürütülüyor.

“20 BİN METREKARE ALAN İLAÇLANACAK'

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, teknolojinin belediyecilik hizmetlerinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Başkan Uzun, “40 litre ilaç kapasiteli dronumuzla 20 bin metrekare alanda ilaçlama yapabiliyoruz. Araçların ulaşamadığı yerlerde dron ile ilaçlama çalışmaları yapacağız. Dere ve ırmak çevrelerinde de ilaçlama süreci devam ediyor. Haşerelerle mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor” dedi.

YANGIN SÖNDÜRME DRONLARI İÇİN ÇALIŞMA

Başkan Uzun, dron sayısını artırıp yangın söndürme amaçlı da kullanılmasını planladıklarını belirtti.

Çin ve Amerika’da yangın söndürmede dronların etkin kullanıldığına dikkat çeken Uzun, “Biz de fizibilite çalışması başlattık. Sonuç olumlu olursa itfaiye teşkilatımıza yangın söndürme dronları kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Ancak önceliklerinin şu an haşere ilaçlaması olduğunu vurguladı.

KENTİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Başkan Adem Uzun’un konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

Şu anda Sivas Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Mısmılırmak’ta dron ile kene ilaçlaması yapıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu ilaçlama ile kene, sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadelemizi sürdürüyoruz. İlaçlama araçlarımız sokaklarda ilaçlama yaparken, dron ile ulaşılması zor alanlarda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca yangın söndürme dronları için fizibilite çalışmamız var. Başarılı olursa itfaiyemize kazandıracağız. İlk etapta haşere mücadelesini önceliyoruz.

Sivas’ta özellikle son bir ayda 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kene vakalarına karşı başlatılan bu yeni yöntem, kentin sağlığı için önemli bir adım olarak görülüyor.

Belediye, teknolojik destekle hem halk sağlığını korumayı hem de daha etkili ilaçlama yapmayı hedefliyor.