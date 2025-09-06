SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Balıkesir, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor...

Bu kapsamda gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında adeta nefesleri kesti.

BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

SOLOTÜRK, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Balıkesir Merkez Havalimanında gösteri uçuşu yaptı.

Saat 18.00’da pistten teker kesen SOLOTÜRK Binbaşı Erhan Aydemir’in zorlu ve eşsiz manevraları ile izleyenlerin adeta nefesini kesti.

SOLOTÜRK'TEN NEFES KESEN HAREKETLER

Özel modifiye edilen F-16 ucağı ile dünyada sadece SOLOTÜRK tarafından yapılan hareketlere imza attı.

Balıkesirlilerin gösteri süresince adeta nefesleri kesildi.