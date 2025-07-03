İletişim Başkanlığı açıkladı: Son bir haftada 574 yangın kontrol altına alındı

Türkiye, son bir haftadır ülkenin yeşil akciğerlerinde çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

Başta Sakarya, Bilecik, Manisa ve İzmir olmak üzere birçok il ve ilçede çıkan yangınlar, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyük zararlara neden oldu.

6 AYDA 3 BİNİ AŞKIN YANGIN ÇIKTI

İletişim Başkanlığı da, yurt genelinde meydana gelen orman yangınları hakkında son durumu paylaştı.

Açıklamaya göre, 1 Ocak 2025’ten bu yana toplam 3.015 yangın çıktı.

Bunlardan 1.295’i ormanlık alanlarda, 1.720’si ise orman dışı bölgelerde meydana geldi.

1 HAFTADA 576 ORMAN YANGINI ÇIKTI

Başkanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak 2025’ten bu yana bin 295’i ormanlık alanda, bin 720’si orman dışı alanda olmak üzere 3 bin 15 yangın meydana gelmiştir.

Yangınlar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşanmıştır.

Bu zaman diliminde (26 Haziran-3 Temmuz) 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331’i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir.

SON BİR HAFTADA 574 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan’da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır.

YANGINLARA MÜDAHALE EDEN ARAÇ VE PERSONEL SAYISI

Bu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterimiz toplam 8 bin 884 sortide 29 bin 575 ton su kullanmıştır. Ayrıca 25 bin personelimiz, 6.000’e yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir.

"İZMİR VE İSTANBUL'DAKİ YANGINLAR SÜRÜYOR"

Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir.

Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinalarından oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir.