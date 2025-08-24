SON DAKİKA! Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Geçtiğimiz günlerde 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de şiddetli bir deprem daha yaşandı.

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 21.58'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

4.2 VE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

4.8 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Saat 22.00'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin 7, saat 22.14'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.