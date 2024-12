SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası 'Suriye' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Kabine, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Kabinede, Türkiye'nin yakından takip ettiği Suriye'de başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla Beşar Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

'BAAS DİKTATÖRLÜĞÜ TAMAMEN ÇÖKTÜ'

"ESAD REJİMİ BU SÜREÇ BOYUNCA TÜRKİYE KARŞITI TUTUMUNU BİR AN OLSUN TERKETMEMİŞTİR."

Verilen sözlere rağmen, yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rifat ve Bimbis'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabi eski rejimin çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyit etmiştir. Ülkemizdeki ana muhalefetin son ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi bu süreç boyunca Türkiye karşıtı tutumunu bir an olsun terk etmemiştir. Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş manası anlaşılmamıştır. Esed arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği 12 milyon insanın kaldığı birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır. Zulüm ile abad olunamayacağı hakikati Suriye'de bir kez daha tecelli etmiştir. Şunu milletimizin ve uluslararası kamuoyunun bilmesini isterim. Türkiye Suriye ihtilafının başından beri komşuluk hukukunun ve büyük devlet olmanın icaplarını harfiyen yerine getirmiştir. Özgürlükten diyalogdan adaletten Suriye'nin bir an önce huzura kavuşmasından yana olduk. Devlet rejimin hasmane tutumuna rağmen her şart altında Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunmasını savunduk. Elbette haksızlığa, hukuksuzluğa, baskıya, zulme karşı sesimizi yükseltmekten, tepkimizi ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Ama bunu açık bir düşmanlığa, kör bir husumete de dönüştürmedik. Suriye'deki hadiselerin 13 yıllık serancamını bilen herkes, Türkiye'nin adil bir barış için verdiği hasbi mücadelenin en yakın şahididir. Şunu da en başından beri tekrar tekrar ifade ediyoruz. Suriye ile ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır.

"6 KAHRAMANIMIZA ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şöyle dedi:

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA YÜCELTMENİN GAYRETİNDEYİZ"

"BUGÜN DÜNDEN DAHA ÖZGÜRÜZ, BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

"HEPİMİZ DAHA MUTLU, DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUZ"

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da aziz milletimize mahcup olmayacak, milletimizi sükutu hayale bi-iznillah uğratmayacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi Türkiye’yi başarıdan başarıya koşturacak; Türkiye’ye yeni rekorları, yeni sevinçleri, yeni heyecanları yaşatacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, bir gerçeği tekrar vurgulamak durumundayım: 85 milyon olarak biz, muazzam ve muhteşem bir aileyiz. Hepimiz daha mutlu, daha müreffeh, daha kudretli bir Türkiye hayal ediyoruz.



Gerçekleştirdiğimiz her hedefi, daha büyük hedeflerin mihenk taşı, başlangıç noktası olarak görüyoruz. Tamamladığımız, hizmete verdiğimiz, şehirlerimize kazandırdığımız her eser; yeni hizmetler, yeni projeler için azmimizi kamçılıyor; heyecanımızı artırıyor. Kalbimizdeki vatan ve millet aşkı, gökte bir şimal yıldız gibi parlıyor; “Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye” davamızda yolumuzu aydınlatıyor. Allah’ın izniyle bu millet, her engeli aşacak, her saldırıyı savuşturacak güce ve iradeye ziyadesiyle sahiptir. Kardeşliğimize sıkıca sarıldığımız, istikrar ve güven ortamını koruduğumuz, iç cephemizi tıpkı aşılmaz bir kale gibi sağlam tuttuğumuz müddetçe, çok daha güzel günler göreceğimizden asla şüphe duymuyoruz. Ülkemizin istikrarlı yürüyüşünü rayından çıkarmak, ilerleyişini kesmek veya yavaşlatmak isteyenlere de millet olarak fırsat vermeyeceğimize inanıyorum.