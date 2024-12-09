SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası 'Suriye' değerlendirmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Kabine, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Kabinede, Türkiye'nin yakından takip ettiği Suriye'de başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla Beşar Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

'BAAS DİKTATÖRLÜĞÜ TAMAMEN ÇÖKTÜ'

Yeni burs miktarlarının üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli basın mensupları, bölgemiz ancak demokrasi ve bunun içinde bir dönüm noktası ifadesiyle tarif ve tahlil edilecek kritik gelişmelere sahne oluyor. Komşumuz Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş, dün itibariyle artık yeni bir boyut kazandı. Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam, Türkiye'nin asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken 61 yıldır kanla, zulümle, baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü.

"ESAD REJİMİ BU SÜREÇ BOYUNCA TÜRKİYE KARŞITI TUTUMUNU BİR AN OLSUN TERKETMEMİŞTİR."

Verilen sözlere rağmen, yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rifat ve Bimbis'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabi eski rejimin çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyit etmiştir. Ülkemizdeki ana muhalefetin son ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi bu süreç boyunca Türkiye karşıtı tutumunu bir an olsun terk etmemiştir. Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş manası anlaşılmamıştır. Esed arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği 12 milyon insanın kaldığı birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır. Zulüm ile abad olunamayacağı hakikati Suriye'de bir kez daha tecelli etmiştir. Şunu milletimizin ve uluslararası kamuoyunun bilmesini isterim. Türkiye Suriye ihtilafının başından beri komşuluk hukukunun ve büyük devlet olmanın icaplarını harfiyen yerine getirmiştir. Özgürlükten diyalogdan adaletten Suriye'nin bir an önce huzura kavuşmasından yana olduk. Devlet rejimin hasmane tutumuna rağmen her şart altında Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunmasını savunduk. Elbette haksızlığa, hukuksuzluğa, baskıya, zulme karşı sesimizi yükseltmekten, tepkimizi ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Ama bunu açık bir düşmanlığa, kör bir husumete de dönüştürmedik. Suriye'deki hadiselerin 13 yıllık serancamını bilen herkes, Türkiye'nin adil bir barış için verdiği hasbi mücadelenin en yakın şahididir. Şunu da en başından beri tekrar tekrar ifade ediyoruz. Suriye ile ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır.

"6 KAHRAMANIMIZA ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şöyle dedi:

Sözlerimin hemen başında; bu sabah Isparta Keçiborlu’da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde şehit olan 6 kahramanımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA YÜCELTMENİN GAYRETİNDEYİZ"

Türkiye Yüzyılını, içeride ve dışarıda attığımız adımlarla günbegün gerçeğe dönüştürüyoruz. Üstat Necip Fazıl’ın, kabinemizin misyonunu da belirleyen şu önemli sözlerini kendimize rehber kıldık. Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım… Biz de, hem bugün halkımızın hem de yarın Rûz-i Mahşer’de Hakk’ın huzuruna görevini layıkıyla yerine getirmiş, geride hayır dualarla anılan eserler bırakmış olarak çıkmanın derdindeyiz; bunun peşindeyiz. İnsanımızın şöyle içinden gelerek söylediği bir “Allah ondan razı” cümlesi, bizim için en büyük payedir, şereftir, gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bugüne kadar “halka hizmet Hakk’a” düsturuyla ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ettik. Şimdi de diplomatik temaslarla, iyi hesaplanmış stratejik hamlelerle, açılışını yaptığımız proje, yatırım, hizmet ve eserlerle Türkiye’yi her alanda yüceltmenin gayretindeyiz.

"BUGÜN DÜNDEN DAHA ÖZGÜRÜZ, BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim: Türkiye, ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Türkiye; özgüvenli, kararlı ve sabırlı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir. Türkiye; güçlü demokrasisiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi tarihini ve hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır. Allah’a binlerce kez hamdolsun ki; Bugün dünden daha güçlüyüz. Bugün dünden daha özgürüz. Bugün dünden daha itibarlıyız. Bugün dünden daha özgüvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat; umuda tutunmaya, umudu büyütmeye devam edeceğiz.

"HEPİMİZ DAHA MUTLU, DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUZ"

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da aziz milletimize mahcup olmayacak, milletimizi sükutu hayale bi-iznillah uğratmayacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi Türkiye’yi başarıdan başarıya koşturacak; Türkiye’ye yeni rekorları, yeni sevinçleri, yeni heyecanları yaşatacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, bir gerçeği tekrar vurgulamak durumundayım: 85 milyon olarak biz, muazzam ve muhteşem bir aileyiz. Hepimiz daha mutlu, daha müreffeh, daha kudretli bir Türkiye hayal ediyoruz.



Gerçekleştirdiğimiz her hedefi, daha büyük hedeflerin mihenk taşı, başlangıç noktası olarak görüyoruz. Tamamladığımız, hizmete verdiğimiz, şehirlerimize kazandırdığımız her eser; yeni hizmetler, yeni projeler için azmimizi kamçılıyor; heyecanımızı artırıyor. Kalbimizdeki vatan ve millet aşkı, gökte bir şimal yıldız gibi parlıyor; “Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye” davamızda yolumuzu aydınlatıyor. Allah’ın izniyle bu millet, her engeli aşacak, her saldırıyı savuşturacak güce ve iradeye ziyadesiyle sahiptir. Kardeşliğimize sıkıca sarıldığımız, istikrar ve güven ortamını koruduğumuz, iç cephemizi tıpkı aşılmaz bir kale gibi sağlam tuttuğumuz müddetçe, çok daha güzel günler göreceğimizden asla şüphe duymuyoruz. Ülkemizin istikrarlı yürüyüşünü rayından çıkarmak, ilerleyişini kesmek veya yavaşlatmak isteyenlere de millet olarak fırsat vermeyeceğimize inanıyorum.

"TARİHİ ZİYARETİ FARKLI ALANLARDA İMZALADIĞIMIZ 10 ANLAŞMAYLA TAÇLANDIRDIK"

Değerli basın mensupları, son kabine toplantımızdan bu yana, iç siyasette ve dış politikada yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük. Diyanet İşleri Başkanlığımızın her beş yılda bir düzenlediği din şuuralarının yedincisinde hocalarımızla ve kanaat önderlerimizle bir araya geldik.



Dijitalleşen dünyada diyanet hizmetleri başlığıyla gerçekleştirilen şuuranın küresel kültürün teşvik ettiği yapay din tehdidiyle mücadelede bir uyanışa vesile olmasını ümit ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleriyle yaşayan insan hazineleri ödüllerini takdim ettiğimiz üstad ve ustalarımızı bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum. 28 Kasım'da Unman'dan ülkemize devlet başkanı seviyesinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Unman Sultanı Heysem Bin Tarık'ı Türkiye'de misafir etmekten özellikle bahtiyar olduğunu söyleyebilirim. Bu tarihi ziyareti farklı alanlarda imzaladığımız 10 anlaşmayla taçlandırdık. Unman'ın krizlerin çözümünde üstlendiği yapıcı rolü takdir ediyor. İnşallah bundan sonra Unman'lı kardeşlerimizle daha yakın çalışmayı umuyoruz. Aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışma günü olan 29 Kasım'da artık kendi alanında bir marka haline gelen TRT World Forum'unun 8.sine iştirak ettik.

"MARAŞ'TA DEPREM KONUTLARININ KURA VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİNİ İCRA ETTİK"

Küresel ticaret burada temasıyla tertiplenen 20. MÜSİAD Expo Fuarı ise 88 ülkeden iş adamlarını, tüccarları, girişimcileri ülkemizde bir araya getirdi. 1990 yılından bu yana Türkiye'nin ekonomide, ticarette ve demokraside şaha kalkması için emek veren MÜSİAD camiasını bir kez daha kutluyorum. 30 Kasım Cumartesi günü Kahramanmaraş'taydık. Maraş'ta hem partimizin ilk kongresini yaptık, hem de deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenini icra ettik. Tören alanından canlı bağlantıyla Hatay'da 5.900, Malatya'da 2.313, Adıyaman'da 6.912, Gaziantep'de 257, Diyarbakır'da 674, Adana'da 668, Şanlıurfa'da 2.929, Elazığ'da 1.407, Kahramanmaraş'da 3.499 olmak üzere toplamda 24.559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik.

"TÜM UMUDUNU MİLLETİN SIKINTILARININ ÇOĞALMASINA BAĞLAYAN KİFAYETSİZLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bir deprem zedenin elinden tutmak yerine, kimi zaman hakaret ederek, kimi zaman afaki sözler vererek, bu sürece köstek olanları tarihi affetmeyecektir. Erdoğan bu enkazın altında kalır diyerek, tüm umudunu milletin sıkıntılarının çoğalmasına bağlayan kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Son depremzede hak sahibi kardeşimiz de güvenliği yuvasına kavuşana kadar bize durmak, direnmek, dinlenmek, soluklanmak yok. İnşallah devlet millet birlikeliği ile yaralarımızı saracak, deprem bölgemizi eskisinden daha dayanıklı bir şekilde ayağa kaldıracağız.

"BU SENE JAPONYA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 100. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ"

Partimiz tarafından düzenlenen Engelsiz Türkiye programında engel tanımayan kardeşlerimizle bir araya geldik. Hükümetlerimizin, engelli vatandaşlarımızın hayata katılımı noktasında gösterdiği samimi çabalar herkesin malumudur. Engelli kamu personeli seçme sınavı dahil kamudan özel sektöre, spordan çeşitli sosyal haklara kadar geniş bir yelpazede engellilerimizin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. 3 Aralık tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapımı tamamlanan 564 tesis, proje ve hizmeti resmen devreye aldık. Toplam yatırım bedeli 98 milyar lira olan bu tesislerin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu sene Japonya ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı yıl dönümü münasebetiyle Japonya veliaht prensi Fumihito Akishino ve refikasını ülkemizde misafir ettik. 6 Şubat deprem felaketinin ardından Japon hükümeti ve halkının milletimizle sergilediği dayanışmayı her zaman şükranla iade ediyoruz. 7 Aralık Cumartesi günü Gaziantepli kardeşlerimizin misafiriydik. Milli mücadelemizin meşale şehirlerinden olan Antep bugün de üretim ve ticaret başta olmak üzere pek çok alanda adeta destan yazıyor. Gaziantep halkının Suriyeli mazlumlara sahip çıkması zaten her türlü takdirin üzerindedir.

"BURS VE KREDİ TUTARINDA %50 ORANINDA ARTIŞA GİTTİĞİMİZİN MÜJDESİNİ PAYLAŞTIK"