Son dakika deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir, İzmir! 28 Ekim 2025 AFAD son depremler listesi...

Dün akşam Balıkesir'de yaşanan ve çevre illerde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları korkuttu.

Deprem korkusuyla sarsıntı hissettiğini düşünen vatandaşlar, bugün de "deprem mi oldu?" sorusuna sık sık yanıt arıyor.

Bu kapsamda, "son depremler", "AFAD son dakika deprem", "deprem mi oldu" aramaları da en sık yapılan sorguların başında geliyor.

AFAD, anlık olarak deprem bilgilerini kamuoyu ile paylaşmakla birlikte sosyal medyadan da yayınlıyor.

Peki, bugün deprem mi oldu? 28 Ekim 2025 son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye’de meydana gelen depremler, AFAD tarafından anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Deprem olduğunu hisseden ya da farklı illerdeki sarsıntıları merak edenler, “AFAD son depremler” sorgulamasıyla en güncel verilere ulaşabiliyor.

