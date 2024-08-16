SON DAKİKA! İbrahim Yumaklı: 47 yangından 30'u kontrol altına alındı Bakan Yumaklı, çıkan yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün ülke genelinde belli bir seviye üzerinde yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30’u kontrol altına alındı, 17’sine müdahalemiz devam ediyor." dedi.

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Haber Merkezi

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Müdahaleler devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"RÜZGAR ÇALIŞMAMIZI ZAMAN ZAMAN ENGELLEDİ"

Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şiddetli rüzgar sebebiyle çok ciddi bir güç yığılmış olmamıza rağmen alanın genişliği çok sarp olması, yarıklar olması, dik kayalıklar olması müdahaleyi çok çok güçleştiriyor maalesef. 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle, bunun dışında diğer kurum ve kuruluşlarımızın da bize desteği var.



Gece boyu müdahale sürmüştü. Gün boyu da sürdü. Bu gece boyu da devam edecek. Ayvatlar Mahallesi, Umurlar, Yeniköy ve Seferler Mahallesi tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı.



Diğer taraftan dün 21.10'da İzmir Yamanlar'da başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla da uğraştık ve o müdahaleler sonucunda da belli bir enerji düşüklüğüne getirmiştik ki sabah 10.14'te bu yangına 2 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı. Buna da yine 4 dakika içerisinde müdahale edildi. Birbirine ya yakın iki yangın. 4 tanker uçağı, 15 helikopter, 70 kara aracı ve yaklaşık 450 personelle kontrol altına almak için çalışıyoruz. Burada da yine çok şiddetli rüzgar bizim çalışmalarımızı zaman zaman engelledi.

"47 YANGINDAN 30'U KONTROL ALTINA ALINDI"

Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere küçükleri hiç bahsetmiyorum, belli bir seviye üzerinde yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı.



17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Ben size sadece büyük olanlardan bahsettim. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Akyeniköy'de 12.56'da çıkan bir yangın vardı.



Buna da 13.05'te ilk müdahale yapıldı. 3 uçak 5 helikopter 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik.Yine bu yangında kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın.

"YANGIN SÖNENE KADAR BURADAYIZ"

Ben bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız. Maalesef bunlarla uğraşırken aynı zamanda kötü her zaman kötü dezenformasyonla da uğraşıyoruz.



Biz onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz. Ancak hakikaten bizlerin de çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların bu ülkeyi seven ülkesini milletini seven hiç kimseye faydası yok.



Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye hiçbir açıklamaya hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum.

"ÇOK ŞÜKÜR HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOK"