SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Müdahaleler devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"RÜZGAR ÇALIŞMAMIZI ZAMAN ZAMAN ENGELLEDİ"

Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"47 YANGINDAN 30'U KONTROL ALTINA ALINDI"

"YANGIN SÖNENE KADAR BURADAYIZ"

Ben bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız. Maalesef bunlarla uğraşırken aynı zamanda kötü her zaman kötü dezenformasyonla da uğraşıyoruz.



Biz onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz. Ancak hakikaten bizlerin de çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların bu ülkeyi seven ülkesini milletini seven hiç kimseye faydası yok.



Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye hiçbir açıklamaya hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum.