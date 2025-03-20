SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saraçhane’deki olaylarda 6 polisimiz yaralandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı.

Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 87 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin kalan 19 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek için geldiği Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de gerçekleştirilen protestolara dair sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

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BAKAN YERLİKAYA: 6 POLİS YARALANDI

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada 6 polisin yaralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.



Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.



Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.



Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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