SON DAKİKA: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına zarar veren şahsın cezası belli oldu

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Mattia Ahmet Minguzzi davasında önemli gelişme...
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025 tarihinde, Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanarak öldürüldü.
Kamuoyunda geniş yer bulan cinayetten sonra Minguzzi’nin hak arayışına giren ailesi tehdit edildi ve mezarı tahrip oldu.
Emniyet güçleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.
Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın, hakim karşısına çıktı.
SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydın’ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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