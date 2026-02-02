Abone ol: Google News

SON DAKİKA! Özgür Özel ile Devlet Bahçeli telefonda görüştü

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 18:29 Güncelleme:
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.
  • Bahçeli, Özel'e Osmaniye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
  • Bahçeli ayrıca, Özel'in Berat Kandili'ni kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Temaslarına Osmaniye'de depremzedeleri de ziyaret ederek devam eden Özel'i MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonla aradı. 

TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeli, Özel’e memleketi Osmaniye’yi ziyareti için teşekkür ederken, Özel’in Berat Kandili’ni de kutladı.

