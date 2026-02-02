SON DAKİKA! Özgür Özel ile Devlet Bahçeli telefonda görüştü

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.
- Bahçeli, Özel'e Osmaniye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
- Bahçeli ayrıca, Özel'in Berat Kandili'ni kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Temaslarına Osmaniye'de depremzedeleri de ziyaret ederek devam eden Özel'i MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonla aradı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Bahçeli, Özel’e memleketi Osmaniye’yi ziyareti için teşekkür ederken, Özel’in Berat Kandili’ni de kutladı.