SON DAKİKA! İstanbul'da öldürülen cumhuriyet savcısının katil zanlısı tutuklandı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor...
İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan skandal olayda, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı yemek yerken boğazını kesip öldürdü.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYORDU
İddialara göre, katil zanlısının, geçen yıllarda restoranda çalıştığı sıralarda uyuşturucu madde kullandığı öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde tekrar aynı restorana gelen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, restoranda bulunan Savcı Kayhan ile tartıştı.
Tartışma şiddetlenince Gül, savcıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
OLAY YERİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Zanlı suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltındaki katil zanlısı Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cansız bedeni ise, Adli Tıp morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Kan donduran cinayete ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı...
Çekmeköy’de bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren katil Mustafa Can Gül, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.