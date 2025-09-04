Abone ol: Google News

SON DAKİKA! İstanbul'da öldürülen cumhuriyet savcısının katil zanlısı tutuklandı

Çekmeköy’de bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 18:06
Türkiye bu cinayeti konuşuyor...

İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan skandal olayda, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı yemek yerken boğazını kesip öldürdü.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYORDU

İddialara göre, katil zanlısının, geçen yıllarda restoranda çalıştığı sıralarda uyuşturucu madde kullandığı öğrenildi. 

Dün akşam saatlerinde tekrar aynı restorana gelen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, restoranda bulunan Savcı Kayhan ile tartıştı.

Tartışma şiddetlenince Gül, savcıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

OLAY YERİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Zanlı suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltındaki katil zanlısı Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cansız bedeni ise, Adli Tıp morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI 

Kan donduran cinayete ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Çekmeköy’de bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren katil Mustafa Can Gül, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

