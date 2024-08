Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, cezaevindeki TİP'li Can Atalay gündemiyle toplandı.

Bekir Bozdağ başkanlığında oturumun birleşime açılmasıyla birlikte milletvekilleri kürsüye gelerek söz almaya başladı.

O esnada kürsüye TİP Milletvekili Ahmet Şık çıktı ve ortalık karıştı. Sarf ettiği hakaretler sonrası AK Partili Alpay Özalan tarafından darbedildi.

Diğer milletvekilleri araya girerek gerginliği azaltmaya çalıştı. Oturuma bir süre ara verildi.

CAN ATALAY ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Sonrasında başlayan yeni oturumda parti grup başkanvekilleri konuşma yaptı.

Olaylı geçen ve sıkça ara verilen Genel Kurul’daki müzakerelerin ardından muhalefet partililerin verdiği genel görüşme önergesi AK Partili milletvekillerinin oyuyla reddedildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin 1 Ekim 2024 Salı günü toplanacağını belirterek birleşimi kapattı.

PARTİ SÖZCÜLERİNİN KONUŞMALARI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetiminde devam eden oturumda, siyasi parti gruplarına 20 dakika, önergedeki ilk imza sahibine ise 10 dakika söz verdi.

CHP adına konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,

ABDULLAH GÜLER: "AYM, GEÇMİŞ KARARLARIMI TEKRAR EDİYORUM DİYOR"

Önerge üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,

Az önce dediler ya, 'Anayasa Mahkemesi 'yok hükmünde' tespit diye bir karar vermiş' dediler. Bir bakalım gerçekten öyle mi olmuş? Şerafettin Can Atalay ve diğer avukatlarının dilekçe talep konusunu okuyorum, lütfen dikkatlice dinleyin. 'TBMM Genel Kurulu'nun 30 Ocak 2024 tarihli, 54'ncü birleşiminde Yargıtay 3'ncü Ceza Dairesi kararının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine, Anayasa Mahkemesi'nin başlangıç kısmıyla ilgili iptaline ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmiştir.' Tamam, talebi değerlendirdi AYM. Ne demiş, 'Talebi değerlendirdim, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85'nci maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına' nerede tespit? 'Senin talebini değerlendirmiyorum, geçmişte verdiğim kararları tekrar ediyorum' diyor