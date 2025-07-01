SON DAKİKA! Tunç Soyer gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde operasyon yapıldı.
Son dakika haberine göre; Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı.
Soyer'in, Terörle Mücadale Şube Müdürlüğıü ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
"İZBETON ŞİRKETLERİ ELİYLE YOLSUZLUK"
Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi/İzbeton ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında;
Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmiştir."
GÖZALTI KARARI VERİLENLER
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:
- Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)
- Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)
- Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)
- Heval Savaş Kaya (İzbeton Eski Genel Müdürü)
- Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
- Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)
- Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)
- Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)
- Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)
- Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )
- Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )
- Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )
- Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
- Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu)