SON DAKİKA! Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu

Türkiye nüfusu, ilk kez üç aylık veri üzerinden hesaplanarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin nüfusu 2025 yılının ilk altı aylık döneminde 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

YAŞ YAŞ NÜFUS SAYIMI

Yaş yaş nüfus sayımına bakıldığında Türkiye'de en kalabalık yaş grubunun 25-29 yaşları arasında olduğu görülüyor. Bu yaş grubunda 6 milyon 592 bin 865 kişi bulunuyor.

ERKEKLERİN SAYISI KADINLARDAN DAHA FAZLA

Türkiye’de 42 milyon 923 bin 584 erkek ve 42 milyon 901 bin 270 kadın var.

NÜFUS SAYIMLARININ SÜRECİ

1831 yılında Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki nüfusun belirlenmesi için ilk sayım yapıldı. 1927 yılından itibaren gerçekleştirilen Genel Nüfus Sayımları yoluyla ise 5 veya 10 yıllık aralıklarla nüfus İstatistikleri üretildi.

2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin kurulmasıyla birlikte, idari kayıtlara dayalı nüfus İstatistikleri yıllık olarak üretilmeye başlandı.

Dünyada az sayıda ülke tarafından üretilebilen dönemlik nüfus bilgisi, Türkiye'de de üçer aylık dönemler için ilk kez üretildi.