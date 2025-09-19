Sözcü TV'de konuşan Gürsel Tekin itirafçılardan bahsetti: Spiker rahatsız oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla çalkanlanıyor.

Üstelik yapılan iki kurultayda da şaibe iddiaları ve bunlar için açılan mahkemeler de bulunuyor.

CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'na yönelik davada 15 Eylül'de karar çıkmazken ve dava ertelenirken, CHP İstanbul Kongresi'ndeki şaibe davasında ise karar çıktı.

Bunun üzerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e, Sözcü ve Halk TV yayınlarında çeşitli söylemlerde bulunuldu.

Tekin'in mal varlığı dahil olmak üzere yapılan söylemler üzerine, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Gürsel Tekin, söz hakkını kullanmak istediğini söyledi ve Sözcü TV kanalında kısa bir konuşma yaptı.

İTİRAFÇILARDAN BAHSETTİ

Spiker Senem Toluay Ilgaz'ın "Ortada bir cenaze var o cenazenin kaldırılması söyleminden pişman mısınız?" sorusuna cevap veren Gürsel Tekin, pişman olmadığını söyledi.

Gürsel Tekin, "Hayır değilim. Neden değilim? Arkadaşlar burası CHP. Neden kimse sorunları konuşmuyor. Neden bu duruma geldiği konuşulmuyor. CHP gibi bir partide Aziz'ler, Ahmet'ler Mehmet'ler kimdir? Pırıl pırıl parti zan altında bırakılıyor." dedi.

Tekin, dikkat çeken sözlerinin devamında ise şöyle dedi:

"BUNLARLA NASIL İLİŞKİ KURDUNUZ"

"Niçin bu 73 tane, kim bunlar, nasıl bunlarla ilişki kurdunuz? Nasıl itirafçı oldular da arkadaşlarımız burada tutuklu? Ne konuşalım Allah için. Sorun bizi aşıyor. Biz sağduyulu yöneticilerle, belediye başkanlarımızla konuşmak istiyoruz.

Bana laf yetiştirenler tutuklu arkadaşlarımıza sahip çıkmak için ne varsa gelin onu yapalım. Car car iki-üç tane televizyon bulmuş, hakaret ediyorsunuz. Ben hakaret edenlerle hukuksal haklarımı kullanacağım."

SPİKER TEKİN'İN SÖZÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTI

Gürsel Tekin'in itirafçılardan bahsetmesinden rahatsız olan spiker ise yayını kesmeye ve Tekin'i de susturmaya çalıştı. O anlar izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.