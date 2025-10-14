Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, KPSS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada "29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
SONUÇLARA ÖSYM'NİN SİTESİ ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLECEK
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:
29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.