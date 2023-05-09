Süleyman Soylu'dan Togg paylaşımı: Aslanlar
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Türkiye’nin yerli ve otomobili Togg’un ilk defa aracı olmuş hali geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.

"Yakıştı mı yakıştı"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yerli ve millî gururumuz Togg, Emniyet'imize yakıştı mı yakıştı." demişti.

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Süleyman Soylu'dan Togg paylaşımı: Aslanlar

"Aslanlar"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Bakan Soylu, jandarma ve polis aracı olan Togg'u 'Aslanlar' diye paylaştı.

Süleyman Soylu'dan polis aracı Togg paylaşımı: Aslanlar