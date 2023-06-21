Süleymanpaşa Belediyesi'nin yeni başkanı Hüseyin Uzunlar oldu Melek Mosso konserini iptal etmediği için görevden alınan Cüneyt Yüksel'in yerine Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Uzunlar seçildi.

AA

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da değişim gerçekleşti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konseri sonrası yaşananlardan dolayı görevinden alınmıştı.

Belediye Meclisi yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantıya 31 Meclis Üyesi katıldı.

AK Parti Grubu Hüseyin Uzunlar'ı, CHP Grubu ise İlhan İmrak'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Yeni başkan, Hüseyin Uzunlar oldu

Oylamanın 3'üncü turunda 17 oy alan Hüseyin Uzunlar, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan Uzunlar, sonucun hayırlı olmasını temenni etti.

Kendisini göreve getiren meclis üyelerine teşekkür eden Uzunlar, "2019'da beraber başladığımız görev bu noktaya geldi. Bazı şeyler kader, kısmet. Bu görev bize tevdi edildi, sizler tarafından seçildim. Ben de Meclis Üyesi arkadaşlarımın yardımları, personelim, müdürlerim, teşkilatım ile elimizden geleni yaparak kaldığımız yerden devam edip, Süleymanpaşamız'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Ben hepinize sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de katıldı.

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Melek Mooso ile samimi görüntüler sonu oldu

Seçim sürecinde AK Partili seçmene hakaretler yağdıran kesimin sanatçılarından biri olan Melek Mosso, büyük tepki çekmişti.

Seçimden sonra Tekirdağ'da AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'nin organizasyonunda sahne alacağı duyurulan Mosso'ya tepkiler daha da arttı.

Büyük tepkilere rağmen iptal edilmeyen konserde Mosso sahneye çıktı.

İptal edilmesi beklenen konserin yapılmasından çok, sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso ile samimi anları tepki çekti.

Mosso ile Memleketim şarkısını söyleyen Başkan, şarkıcı ile sarıldı.

Yüksel, 17 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konserinin ardından yaşananlardan dolayı görevinden feragat ettiğini bildirmişti.