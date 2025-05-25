Suriye Çalışma Bakanı'ndan Emine Erdoğan'a Toplumsal Hizmet teşekkürü

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti...

Hind Kabavat, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Emine Erdoğan’ın toplum yararına yürüttüğü çalışmalara vurgu yaptı.

"İNSANLARIN KALBİNİ KAZANMAK ÖZVERİYLE HİZMET ETMEKTEN GEÇER"

Bakan Kabavat paylaşımında, "İnsanların kalbini kazanmak, toplumumuza içten bir bağlılıkla ve özveriyle hizmet etmekten geçer." görüşünü paylaştı.

"ERDOĞAN'A BÜYÜK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİ TAŞIDIĞI İÇİN ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Emine Erdoğan’ın taşıdığı liderlik vasıflarının altını çizen Kabavat, şunları ifade etti:

Türkiye’nin First Leydisi Sayın Emine Erdoğan’a, bu büyük liderlik özelliklerini taşıdığı ve hepimiz için örnek bir rol model olduğu için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.



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