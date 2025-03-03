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Haber Merkezi

Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralandıktan sonra yapılanma çalışmaları da sürüyor.

Bir yandan ülkesine dönen Suriyeliler yeniden bölgeyi ayağı kaldırmaya çalışırken, diğer yandan ise geçiş hükümetinin yeni anayasa hazırlıkları da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaya başlayan Ahmed eş-Şara, yeni reform çalışmalarına hız verdi ve geçiş süreci anayasası için komiteyi kurdu.

"BİLDİRİ TASLAĞINI HAZIRLAMAK ÜZERE UZMANLAR KOMİTESİ OLUŞTURULDU"

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, bir bildiri yayımlayarak geçiş süreci için anayasa taslağı hazırlama komisyonu kurduğu duyuruldu.

Bildiride "Suriye halkının hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet inşa etme arzusundan ve Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarından yola çıkarak, Cumhurbaşkanı bir kararname yayımlayarak geçiş sürecini düzenleyecek anayasal bildirinin taslağını hazırlamak üzere bir uzmanlar komitesi oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN DE BİR İSİM VAR

Anayasa taslağını hazırlayacak ekipte yer alan Dr. Abdülhamid el-Avak'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olduğu öğrenildi.

TASLAĞIN DETAYLARI DA NETLEŞMEYE BAŞLADI

Geçiş süreci anayasa taslağının içeriği de belli olmaya başladı.

El Cezire'ye konuşan bazı kaynaklar, anayasa taslağında dikkat çeken detaylar olduğunu söyledi.

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DEVLET BAŞKANINA "MÜSLÜMAN" OLMA ŞARTI

Suriye'de bundan sonra devlet başkanı olacak olan kişide "Müslüman" olma şartı aranacak. Anayasanın ilk maddelerinden birisi bu olacak.

Diğer detaylar ise şu şekilde sıralandı:

ÜYELER KARARNAME İLE ATANACAK

- Bildirinin yayınlanmasından sonraki 60 gün içinde devlet başkanı Halk Meclisi'ni atayacak.

-Meclisin 100 üyesi olacak, adil temsil ve yeterlilik sağlanacak.

-Başkan, meclis üyelerini iki yıllık bir dönem için kararname ile atayacak.

BAŞKA PARTİLER DE KURULABİLECEK

-Gelecekte çıkarılacak bir yasa kapsamında milli ilkelere dayalı siyasi partilere izin verilecek.

SURİYE DEVLET BAŞKANI, ORDUNUN DA BAŞKOMUTANI OLACAK

-Başkan, ordunun ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı olacaktır.