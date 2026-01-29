Suriye'de mesai saatleri içerisinde makyaj kararına Gülben Ergen'den tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de yapılanma sürüyor.

SDG/YPG'nin yerleştiği bölgelerden süpürülme işlemi devam ederken, kamu kurumlarında da yeni kararlar alınıyor.

MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE MAKYAJ YAPILMASI İSTENMEDİ

Lazkiye’de kamu kurumlarında çalışan kadınların mesai saatleri içerisinde makyaj yapılması istenmedi.

Bu karara ise tepki gösteren isimlerden birisi de şarkıcı Gülben Ergen oldu.

ERGEN SOSYAL MEDYADA TEPKİ VERDİ

Kararı sosyal medya üzerinden değerlendiren Gülben Ergen yaptığı yorumda, "Kadınların yakasından düşüp, kendi nefsinizi eğitin önce! Bir de valiymiş." dedi.

Gülben Ergen'in yorumuna da yine sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

"SURİYE'DEN ANLADIĞINIZ BU MU"

Sosyal medyada yorum yapanlar Suriye'de ve bölgedeki yaşananlardan Ergen'in habersiz olduğunu söyleyerek, "Suriye'den anladığınız bu mu?" "Hızını alamamış her şeye karışıyor" tarzında yorumlar yaptı.