Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan DEM'in saç örme akımına destek

Suriye hükümeti SDG/YPG'ye operasyon için düğmeye bastı..

Tam entegrasyondan yana olan ABD destek verdi; Arap aşiretleri, SDG'yi karşılarına alarak hükümetten yana tavır aldı...

Bunun akabinde de SDG; Kamışlı, Haseke ve Aynelarab'a (Kamışlı) kadar çekildi.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Bu süre içinde sert çatışmalar yaşandı.

Suriye hükümetine bağlı bazı silahlı grupların, öldürülen kadın SDG militanlarının örgülü saçlarını kestiği iddia edildi.

DEM PARTİ'DE SAÇ ÖRME AKIMI GELDİ

Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte Türkiye'de de DEM Parti, bir protesto akımı başlattı.

DEM Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir video çekerek X'ten yayınladı.

Akıma diğer partililer ve DEM Parti destekçisi bazı sanatçılar da katıldı.

Sanatçılar ve milletvekillerinin dışında da bazı sendikaların da akıma destek verdiği görüldü.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoya ise kullanıcılar tarafından tepki yağdı.

SAÇ ÖRME AKIMINA DESTEK VERİP, PAYLAŞTILAR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) DEM Parti'nin başlattığı saç örme akımına destek verdi.

Sendikada yer alanların birlikte saçlarını ördüğü anlar, sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve kısa sürede dolaşıma girdi.