Suriye'de YPG'lilere ait İHA'nın, çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan ve terör örgütü YPG propagandası içeren görüntülerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya mecralarında "YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği" iddiası ortaya atıldı.

Görüntülere ilişkin DMM'den açıklama geldi.

"TERÖR UNSURLARINI MASUM GÖSTERMEYE YÖNELİK MANİPÜLASYON FAALİYETİ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar dezenformasyon içermektedir.



Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir.



Kamuoyunun bu tür içeriklere itibar etmemesi önem arz etmektedir.

GÖRÜNTÜLER RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN

Yapılan incelemeler sonucunda, bahse konu görüntülerin Suriye sahasında değil, Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kaydedildiği tespit edildi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, tamamen farklı bir coğrafyaya ait görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesinin, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik kasıtlı bir manipülasyon faaliyeti olduğu vurgulandı.