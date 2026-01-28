Hilmi Türkmen'den Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz eden Mesut Kösedağı'na sert tepki

İstanbul Kadıköy'e dev eser..

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı'nın da yer aldığı Nazım İmar Planı'nda fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü'nden talepte bulundu.

Bakanlık tarafından hazırlanan projeye, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 9 Kasım 2017 tarihli kararı ile onay verdi.

Onaya itiraz eden CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin karara tepkileri ise sürüyor.

"KADIKÖYLÜLER KARAR VERMELİ"

Son olarak CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Kadıköylüler karar vermeli" mesajı verdi.

Kösedağı, şu ifadeleri kullandı:

Cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî cami bulunuyor. Bu konuda Kadıköylülerden görüş alınmadığı gibi herhangi bir talep de bulunmuyor.



Projede yer alan cami ve yer altı otoparkı işlevleri, Kadıköy Meydanı ve çevresinde hâlihazırda yüksek olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracak.



Kadıköy Belediyesi olarak karara itiraz etmek amacıyla 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunduk. Kadıköylüler adına sürecin takipçisi olacağız.

HİLMİ TÜRKMEN: GÜZEL GÜZEL KABULLENECEKSİNİZ

Kösedağı'nın açıklamalarına AK Parti MKYK Üyesi ve 2014 - 2024 Dönemi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den sert tepki geldi.

Türkmen, şu ifadeleri kullandı: