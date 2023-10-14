Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlerin ensesinde.

Kahraman Mehmetçik, bölücü terör örgütü mensuplarını inlerinde etkisiz hale getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman askerlerden başarılı haberleri duyurmaya devam ediyor.

Bakanlık bu kez Suriye'nin kuzeyinden bildirdi.

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi"

O açıklamada şu cümleler kullanıldı;

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.