Taciz iddialarına adı karışan Kaan Sezyum özür diledi

Son günlerde sosyal medyada başlayan ve sanat camiasına yayılan ifşaların ardı arkası kesilmiyor.

Birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Komedyen, yazar ve karikatürist Kaan Sezyum hakkında taciz iddiaları gündeme geldi.

KABUL ETTİ

Bir kadın, sosyal medya hesabından yaklaşık üç yıl önce yaşadığı bir olayı anlattı ve Kaan Sezyum'un kendisini taciz ettiğini söyledi.

Bunun akabinde de Sezyum, Instagram'dan sürpriz bir paylaşım yaparak hakkındaki taciz iddiasını kabul etti.

Özür mesajı yayımlayan Sezyum, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK PİŞMANIM"

"Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm.



Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım.



(4 - 4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim.

"HAREKETLERİMİN SORUMLULUĞU BANA AİTTİR"

Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım.



Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım.



Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"