Tanju Özcan Ali Koç'tan özür diledi

Gündemde kalmak için sosyal medyada sık sık ilginç çıkışlar yaparak dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, bu kez futbol dünyasına sataştı.

Bir aslan heykeli ile fotoğraf çekilen Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben X'te paylaşım yaptı.

Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermesini istediği Ali Koç'u tehdit eden Özcan, eğer üç iş günü içinde bu isteği gerçekleşmezse heykeli Bolu meydanına dikerek adını da Ali Koç koyacağını söyledi.

"YALI ÇOCUĞU BENİ ARADI HAD BİLDİRMEYE ÇALIŞTI"

Paylaşım Fenerbahçelilerin tepkisini çekerken Özcan ikinci bir paylaşım daha yaparak Ali Koç'un kendisini aradığını ve had bildirmeye çalıştığını söyledi.

Özcan, "Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.

'Yalı çocuğu' şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma.

"ÖZÜR DİLE MEVZUYU KAPATALIM"

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama 'Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?' Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım." ifadelerini kullandı.

"AMACIM MİZAH YAPMAKTI"

Ali Koç'a yönelik bu sert ifadelerden saatler sonra bir paylaşım daha yapan Özcan bu kez özür diledi.

"YANLIŞ ANLAŞILMALAR İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Amacının mizah olduğunu söyleyen Özcan, "Bu süreçte herhangi bir kötü niyet taşımadığımı özellikle belirtmek isterim. Bununla birlikte, maksadımı aştığımı samimiyetle düşünen Fenerbahçe taraftarlarına, bu videoyu paylaşarak Fenerbahçe camiasına yanlış anlaşılmalar için özürlerimi iletiyorum." dedi.