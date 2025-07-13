Tarihi Diyarbakır Surları'na 'Terörsüz Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

'Terörsüz Türkiye' için tarihi bir adım atıldı...

47 yılın ardından, ülkenin terör belasından kurtulması adına en somut adım atıldı ve geçtiğimiz günlerde Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı 30 kişilik bir grup, silahlarını imha etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İÇİN TARİHİ ADIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de kararlı duruşuyla yaşanan bu gelişme, Türkiye için tarihi bir adım oldu.

Ülkenin dört bir yanında, vatandaşlar ve siyasiler, çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle sürece desteklerini gösterdi.

TARİHİ SURLARA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca da 'Terörsüz Türkiye'ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları'na Türk bayrağı asıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı' çağrısı kapsamında Diyarbakır Surları'na şanlı al bayrağın gururla asıldığı belirtildi.

"BİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

Surlarda dalgalandırılan bayrağın birliğin, kardeşliğin ve bağımsızlığın simgesi olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım.

HUZUR VE BİRLİK MESAJI

Diyarbakır Surları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan binlerce yıllık tarihe tanıklık eden bir yapı olarak, bu etkinliğin sembolik artışı daha da artırılmaktadır. Surlara asılan Türk bayrakları, yalnızca bir destek hareketi değil, aynı zamanda bölgede huzur ve birlik mesajının güçlü bir göstergesidir.

Surlara asılan Türk bayrakları, yalnızca bir sembolizmin ötesinde, Türkiye'nin her köşesinde ortak bir inancı temsil ediyor.

Bu tarihi adım, Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin geleceğine dair umutları güçlendirirken, yapısal da bu sürecin katkısının bulunmamasını teşvik ediyor.