Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, gıda sahteciliğine karşı yürüttüğü denetimler sonucunda 7 Ekim 2025 tarihli son taklit veya tağşiş gıdalar listesini yayımladı

22 PEYNİR MARKASINDA DÜŞÜK YAĞ ORANI

Yapılan son testlerle birlikte 22 peynir markasında düşük yağ oranı tespit edildi.

Bir yoğurt markasında ise bitkisel yağ olduğu ortaya çıktı.

BAKANLIĞIN KAMUOYUNA SUNMA YETKİSİ

Bakanlığın, denetimlerde elde ettiği bu bilgileri kamuoyuna sunma yetkisi, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrasıyla yasal olarak belirlenmişti.

