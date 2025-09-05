Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı: Hatay'da gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor...

Son olarak Hatay'ın Antakya ilçesinde, gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bilgilendirme yapıldı.

İŞLETMENİN, SALÇA POSASI VE ÇEŞİTLİ KATKILAR KULLANARAK SALÇA ÜRETİMİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki gıda denetimlerinde, salça posası ve çeşitli katkılar kullanarak salça üretimi yapan bir işletmenin tespit edildiğini ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

"DEPODA BEKLETİLEN 6 TON DOMATES POSASI İMHA EDİLMİŞTİR"

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelik olduğu belirtilen paylaşımda, "Hatay-Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR" VURGUSU

Paylaşımda, denetimlerin aralıksız sürdüğü ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmediği kaydedildi.