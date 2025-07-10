Tarım ve Orman Bakanlığı, şap aşılarının yetersiz olduğu iddiasını yalanladı

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, Türkiye'de görülen yeni şap serotipi SAT1 nedeniyle birçok iddia ortaya atıldı.

Bazı basın ve medya organlarında ise, şap salgını yaşandığı ve bu nedenle hayvan satış yerlerinin ilk kez topluca kapatıldığı, aşı üretiminde yetersizlik yaşandığı ve hastalığın ülke ekonomisine büyük zarar vereceği yönünde haberler dolaşıma girdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ayrıca, hastalığın veteriner otoritesi ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınabileceği, hayvan sağlığı hizmetlerinde bir aksama yaşanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, yeni serotipe karşı 6 milyon doz aşının üretildiği ve sahaya sevk edildiği, aşı üretiminin 7/24 esasına göre sürdüğü belirtildi.

"HASTALIĞIN YAYILMAMASI İÇİN HIZLI ŞEKİLDE TEDBİRLER ALINDI"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde bazı basın ve sosyal medya kanallarında, şap hastalığına ilişkin eksik, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı içerikler dolaşıma sokulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine sunma gereği doğmuştur:

2 Temmuz günü yaptığımız açıklamayla; Türkiye’de yeni bir şap serotipi olan SAT1’in görüldüğünü, bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir aldığımızı, bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığını, bu arada yeni tipe karşı aşı geliştirildiğini, üretime ve aşılamaya da başlandığını kamuoyuyla paylaşmıştık.

"BUGÜNE KADAR 6 MİLYON DOZ ŞAP AŞISI SAHAYA SEVK EDİLDİ"

Türkiye’de şap hastalığına karşı mücadele, Bakanlığımız bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kurumumuz, hem hastalığın teşhisini yapmakta hem de etkin ve güncel aşı üretimini sağlamaktadır.

Bugüne kadar sahaya yeni serotip olan SAT1’e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir. Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmaktadır.

Şap Enstitüsü’nde aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz’a kadar 2.6 milyon doz aşı daha üretilip sahadaki ekiplerimize gönderilecektir. Devamında aşı üretimine düzenli şekilde devam edilecek olup, tarafımızdan düzenli şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemizde hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı bir şekilde sürdürülmektedir.

"10 BİNE YAKIN VETERİNER HEKİM SAHADA"

Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10 bin veteriner hekimimiz, yetiştiricilerimizle omuz omuza, hayvan sağlığını koruma amacıyla saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini büyük bir özveriyle yürütmektedir.

Sahada yürütülen çalışmalar, hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir.

Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderper tekrar açılacaktır. Bunun için aşılamaların belli bir orana gelmesi gerekmektedir.

"BÜTÜN HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN KAPATILDIĞI YORUMU GERÇEK DIŞIDIR"

Kamuoyuna Çağrımız

Şap hastalığı, veteriner otoritesi ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır. Ülkemizin bu konudaki teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücü yeterlidir.

Aşılamalar etkin biçimde sürdürülmekte olup, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Tüketicilerimizin ete ulaşmasında da şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değildir.

İlk kez bu kapsamda bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığına dair yorumlar gerçek dışı olup, en son 2023 yılında aynı hastalık sebebiyle, ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından tekrar açılmıştır.

"ORTAYA ATILAN RAKAMSAL VERİLER, GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Diğer yandan ülkemiz hayvan varlığının belli oranının etkilendiği varsayımıyla, farazi olarak yapılan hesaplamalarla, ülke ekonomisine getireceği zarar diyerek ortaya atılan rakamsal veriler de gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun, sosyal medyada paylaşılan bilimsel temelden yoksun ve kamuoyunda panik havası oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir.

Resmî bilgiler yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kurumların açıklamalarından edinilmelidir.

Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için özveriyle çalışan tüm veteriner hekimlerimize ve yetiştiricilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."