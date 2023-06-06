Tatil fotoğrafıyla tepki çeken CHP'li Mahmut Tanal'dan bir paylaşım daha Dün paylaştığı fotoğrafla tatile çıktığı görülen CHP'li Mahmut Tanal, bu sabah yeni bir fotoğraf paylaşarak imajını düzeltmeye çalıştı. Tanal'ın bu hamlesi sosyal medyada vatandaşlar tarafından 'komik duruma düşme' olarak değerlendirildi.

ensonhaber.com

Seçimleri arkasında bırakan Türkiye, geleceğini şekillendirmek için çalışmalara başladı.

Açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından atamalar yapıldı.

Yeni atanan bakanlar çalışmalarına başlarken, muhalefette ise hala seçim sonuçlarının yarattığı hayal kırıklığı hakim.

Öyle ki seçimin galibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatlarına 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başlama talimatı verirken, CHP'nin toparlanamayışı dikkat çekiyor.

Bir de buna seçim sonuçlarını sindirerek tatile giden vekiller eklenince, değişim isteyen muhaliflerin tepkisiyle karşılaşıldı.

Seçim biter bitmez tatile çıktı

Son olarak CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, seçimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde aldı.

Paylaşımın ardından hem Tanal'a hem de mevcut CHP yönetimine çok sayıda tepki yağdı.

Tanal'ın paylaşımına isyan eden muhalif vatandaşlar, yaşanan durumu 'rahatlık ve sorumsuzluk' olarak nitelendirdi.

Bir paylaşım daha yaptı: Şimdi de işçi vatandaşlara yardım ediyor...

Yaşananların ardından Mahmut Tanal, bu sabah saatlerinde bir paylaşım daha yaptı.

Tanal bu kez de sebze ve meyve taşıyan emekçi vatandaşlara yardım ettiği bir görseli paylaştı.

Tanal bu paylaşımına ise, "Günaydın Türkiye’m! “Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, memleketi kurtaracağız” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidenlere, ümidi yitirmeden, geri durmadan mücadeleyi sürdürmek yakışır!" notunu düştü.

İmaj düzeltme çalışması...

Tanal'ın yaptığı bu paylaşımın dün gelen tepkileri azaltmaya yönelik olduğu anlaşıldı.

Ayrıca basit bir imaj düzeltme çalışması olduğu gözler önüne serilen fotoğrafın altına tepki dolu yorumlar yapılmaya devam etti.