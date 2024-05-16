TB-2 SİHA'ların son sistemi Polonya'ya teslim edildi BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'nın son sisteminin Polonya'ya teslim edildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor..

Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) bir ülke daha envanterine ekledi.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB-2'lerin son sisteminin Polonya'ya teslim edildiğini açıkladı.

İlk kez hem AB hem NATO üyesi bir ülkeye ihracat yapıldı

Böylece, Türkiye ilk kez hem NATO hem de AB üyesi bir ülkeye SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış oldu..

"Gurur duyuyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bayraktar, şunları söyledi: