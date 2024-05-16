Türkiye'nin savunma sanayiindeki yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor..
Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) bir ülke daha envanterine ekledi.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB-2'lerin son sisteminin Polonya'ya teslim edildiğini açıkladı.
İlk kez hem AB hem NATO üyesi bir ülkeye ihracat yapıldı
Böylece, Türkiye ilk kez hem NATO hem de AB üyesi bir ülkeye SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış oldu..
"Gurur duyuyoruz"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bayraktar, şunları söyledi:
Bugün Bayraktar TB2 SİHA'larımızın son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdik.
Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.
Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştiriyor.
Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz.
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