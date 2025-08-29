TBMM Gazze için olağanüstü toplandı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Muhalefet partilerinin talebi üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, soykırım ve zulüm ile kıtlık politikalarına ilişkin bilgilendirilmesi için 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının başında açıklamalarda bulundu.

"GAZZE HALKI BİLEREK AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ"

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail Gazze'yi kıtlığa ve açlığa mahkum etti.



İsrail Ateşkesi kabul etmeli. Kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. 70 bine yakın insan katledilmiştir. Daha birkaç gün önce hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir.



Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale gelmiştir. Gıda konvoyları bile Siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüşmüştür. Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçleri geri çekmeli.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek üzere kürsüye çıktı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"İSRAİL 2 YILDIR SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR"

Milletimiz Filistin meselesini sahiplenmektedir. Bugün burada Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve ülkemizin yürüttüğü kararlı mücadeleyi paylaşacağım. Geçtiğimiz yıl İsrail'in izlediği stratejinin sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını, bölgenin geneline yayılacak bir ateş dalgası yaratacağını dile getirmiştim.



Gazze'de soykırım daha da derinleşmiş, İran-İsrail hattındaki gerginlik 12 günlük bir savaşa dönüşmüş, İsrail'in saldırganlığı Suriye'ye sıçramıştır. İsrail 2 yıldır Gazze'de soykırım suçu işliyor.

"BİZ BUNA ULUSLARARASI SİSTEMİN MEŞRUTİYET KRİZİ DİYORUZ"