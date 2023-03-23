TBMM'den Finlandiya kararı: NATO üyeliği kabul edildi Helsinki'nin askeri ittifaka katılımına ilişkin kanun teklifi, Dışişleri Komisyonu'ndan geçti.

Haber Merkezi

Finlandiya'nın NATO protokolünde yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan protokol, cuma günü Meclis'e sevk edilmişti.

Komisyon'dan geçti, Meclis'e gelecek

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen teklif, sonrasında Genel Kurul'da oylanacak.

Burada da kanun teklifinin onaylanması halinde, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Erdoğan: Onay sürecini başlatmaya karar verdik

17 Mart'ta Finlandiya'dan mevkidaşı Sauli Niinistö ile Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helsinki'yle ilgili süreç hakkında şunları söylemişti:

Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclis'imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.



Bu kararımızın ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Finlandiya'yla ilişkilerimiz NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacaktır.

Rusya ile en uzun sınırı paylaşıyor

Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometre uzunluğunda bir sınıra sahip. Bu sınır, Avrupa Birliği'nin en uzun sınırı olarak göze çarpıyor.

Rus ordusunun geçen yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırıları sonrası hem Finlandiya hem de İsveç, NATO üyesi olmak için başvuruda bulunmuştu.

Stockholm bekletiliyor

Finlandiya'ya yeşil ışık yakan Ankara, güvenlik endişelerini henüz karşılamadığı gerekçesiyle İsveç'in üyeliğini bekletmeyi sürdürüyor.

"İsveç'in adımları yetersiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı sonrası yaptığı açıklamada, şöyle demişti: