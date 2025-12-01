TBMM'de gündem nafaka düzenlemesi: Evlilik süresine göre sınırlandırılacak

- TBMM'de nafaka düzenlemesi kapsamında süresiz nafaka yerine evlilik süresine bağlı bir sınır getirilmesi planlanıyor.
- Yeni düzenleme, 2 yıl eklenmiş bir modelle evlilik süresine göre nafaka süresi belirleyecek.
- Nafaka süresi dolduğunda ekonomik sıkıntı yaşayabilecek kadınlar için sosyal destek ödemeleri yapılacak.
Türkiye genelinde boşanma oranlarında artış yaşanırken nafakaya ilişkin tartışmalar da devam ediyor.
AK Parti yeni yılda nafaka düzenlemesini gündemine alacak.
EVLİKLİK SÜRESİNE GÖRE SINIR BELİRLENECEK
Süresiz nafaka uygulaması yerine evlilik süresinin göz önünde bulundurularak bir sınır belirlenmesi bekleniyor.
3 YIL EVLİN KALANA 5 YIL, 5 YIL EVLİ KALANA 7 YIL, 10 YIL EVLİLİĞE 12 YIL
Bu kapsamda nafaka süresi, evlilik süresine 2 yıl eklenerek belirlenecek bir modele bağlanacak.
Buna göre 3 yıl evli kalan bir kişi 5 yıl, 5 yıl evli kalan 7 yıl, 10 yıl evli kalan ise 12 yıl nafaka alabilecek.
KADINLARA DESTEK PROGRAMI DA GÜNDEMDE
Yeni düzenlemede sosyal dengeyi korumak adına önemli bir adım daha atılıyor.
Nafaka süresi sona erdiğinde ekonomik sıkıntı yaşayabilecek kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek.
NAFAKA MAĞDURİYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Bu kapsamda, geliri olmayan, çalışamayan, ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan kadınlara, dul–yetim aylığına benzer sosyal destek ödemeleri yapılması planlanıyor.
Bu destek, nafaka süresinin bitmesiyle oluşabilecek ekonomik mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.