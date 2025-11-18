TBMM'ye 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi: Özgür Özel de listede CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye teslim edildi.

Göster Hızlı Özet TBMM'ye 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası sevk edildi.

Dosyalar, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Meclis Başkanlığı'na teslim edilip Karma Komisyon'a havale edildi.

Listede Özgür Özel ve Tülay Hatimoğulları da bulunuyor. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığına sunuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyaları başkanlığa teslim edildi. Dosyalar başkanlık tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. 11 MİLLETVEKİLİNİN DOSYASI KOMİSYONDA Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: "CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi."

